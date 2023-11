"No me vengas a huev... a mí": Coni gritoneó con todo a Scarlette en pelea de Gran Hermano

La relación de Constanza y Scarlette se quebró luego de la gran pelea que tuvieron en la casa por Sebastián. Y es que los celos de Coni después de una fiesta logró que ambas participantes tuvieran un gran altercado que repercute en su relación de amistad hasta hoy.

Ahora, a pesar de que las cosas estaban más calmadas y ambas nuevamente estaban pasándola bien dentro de la casa de Gran Hermano una nueva pelea entre ambas siguió resquebrajando la amistad que formaron cuidadosamente en la competencia.

Las tensiones entre los compañeros ahora se notan más y es que hay que recordar que luego de la salida de Hans y Francisco solo quedan 6 participantes en competencia para la gran final.

La gritoneó con todo

Scarlette y Constanza tuvieron una pelea nuevamente en la casa de Gran Hermano. Y es que debido a una canción durante la fiesta del día viernes Coni nuevamente fue contra Scarlette.

Coni se enojo finalmente porque el DJ durante la fiesta puso, al parecer, guaracha, lo que molestó a la bailarina quién mencionó con tono de enojo: “A ver amigo DJ a mi no me toque guaracha porque esa w*a no la bailo“.

Con esto, Scarlette le dijo que era “música no más” y que no era la gran cosa. Ante esto, Constanza explotó contra Scarlette y la primera le sacó en cara todo lo ocurrido luego de su gran pelea después del altercado con Sebastián.

Finalmente Coni le siguió discutiendo con Scarlette mientras esta última solo trataba de no pescarla para así no alargar la pelea más de lo necesario.

Y es que incluso Viviana se metió para bajarle los humos a la discusión lo que no funcionó porque Constanza igual la trato mal por tratar de aligerar el tema.

Puedes revisar la pelea completa a continuación:

Continúo en el baño

Posterior a la pelea, Scarlette se fue al baño y conversó con las cámaras sobre la pelea ocurrida.

“Cada vez que haya la oportunidad me pelea we*n y por w*as que… Que bajón las personas que sacan en cara todas las w**s w**n. Hace rato que irme es la mejor opción de lo que podría pasar w***”, mencionó.

Ante esto posteriormente apareció Coni nuevamente con intenciones de disculparse y finalmente solo siguió peleando con Scarlette lo que solo dejó a la influencer con voz cansada respondiéndole la pelea.

Y es que Scarlette tuvo que aguantar todos los insultos de Constanza en el baño del SUM sin poder dejarla hablar e incluso la misma bailarina le mencionó “Tú no eres una niña” destacando que la misma Scarlette estaba “Haciéndose la víctima“.

Le pidió disculpas

Posterior al altercado que tuvieron en la fiesta y una vez que volvieron a la casa para arreglarse para dormir Constanza se acercó a hablar con Scarlette y le pidió disculpas por todo lo ocurrido.

“Disculpa, no quería pelear contigo amiga. Me da pena, no quiero pelear contigo amiga. Pero igual solamente, tu sabi que yo soy más delicada po“, le mencionó en una conversación en el patio.

“Lamento mucho ser dura contigo pero lo hago porque te quiero ¿Me entiendes? A mi muchas amigas me han cagado, me han cagado. Estoy como a la defensiva no lo voy a negar, es responsabilidad mía“, explicó.

Puedes revisar la conversación completa a continuación: