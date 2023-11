Ya estamos en la recta final de Gran Hermano Chile y solo quedan unos pocos participantes aún en competencia en la casa. Por esto ya se siente la falta de participantes en la fiestas.

Y es que este viernes se realizó una fiesta de Gran Hermano para celebrar a los 7 participantes que se encuentran en la recta final de la competencia y que compiten para llegar a ser los ganadores de los 31 millones de pesos.

Como ya es costumbre había alcohol lo que volvió a provocar una pequeña discusión entre algunos participantes dentro de la casa.

Coni protagoniza una pelea de nuevo

Durante horas de la noche y cuando la fiesta aún la daba en la casa Coni protagonizó una nueva pelea con sus amigas. Y es que a la participante parece que no le gustó la música que el DJ tenía pensada para la jornada.

Y es que en un momento se comenzó a tocar guaracha y algunos temas de Bad Bunny con otros ritmos distintos lo que molestó a Constanza mientras que a Scarlette y a Viviana hizo bailar con más ganas y reír por lo chistoso de la situación.

“Y esto. Es como electrónica. A ver amigo DJ a mi no me toque guaracha porque yo esa m*** no la bailo“, destacó.

Ante esto Viviana reaccionó y le dijo que ella bailaba eso y que a ella le gustaba.

“A mi la guaracha no me gusta porque reúne mucha droga y eso a mi eso no me gusta“, respondió de vuelta Coni.

Las cosas después siguieron mientras ambas participantes conversaban hasta que Scarlette también se metió en la conversación para tranquilizarla diciendo que era “música no más“.

“Pero a mi no me gusta lo que sucede con eso, es mi opinión po hermana“, destacó. “Es mi opinión es lo que pienso“, agregó.

Scarlette finalmente dejó la conversación ahí pero se vió después que cortaron los micrófonos y las transmisiones para que así no se viera la pelea.

Además, algo que pudieron notar los fanáticos del programa es que Vivi se puso en medio de Coni y Scarlette para mantener la pelea en lo más bajo posible para que así no llegará a nada más y poder intervenir en caso de algo peor.

Puedes revisar el video completo a continuación:

No es la primera pelea que tienen en una fiesta

Es importante mencionar que esta no sería la primera pelea que tienen Constanza y Scarlette en una fiesta. Y es que hay que recordar que la vez anterior ambas tuvieron una gran discusión debido a Sebastián luego de que este supuestamente “coqueteará” a Skarcita después de una fiesta lo que desató el enojo de la bailarina.

Finalmente la pelea escaló aún más con Sebastián haciendo de las suyas y ambas participantes separadas por un tiempo con Viviana en medio. Y es que ambas participantes la pasaron muy mal e incluso Scarlette mencionó en el confesionario que no sabía que hacía dentro de la casa ya que se sentía fuera de lugar.

Por el momento no se ha visto más interacción con estas dos participantes y se espera que durante el programa del día domingo se nos den más detalles de esta pelea.