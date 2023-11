Días muy tranquilos se viven en Gran Hermano, tanto así que este martes vimos cómo los panelistas convivían con los participantes del reality.

Pero un diálogo entre el periodista Michael Roldán, alias Guagüito, con Constanza Capelli dejó la grande. Y es que la jugadora reveló detalles de la relación que tuvo con Jorge ‘Mago’ Valdivia.

¿Qué dijo ahora Coni sobre el Mago?

Hace tiempo se había visto cómo Constanza contaba que había tenido una pequeña relación con Jorge Valdivia hace un tiempo, justo cuando el exfutbolista y ahora comentarista tenía una escandalosa separación con su ahora exesposa, Daniela Aránguiz.

Ahora Roldán le preguntó detalles a Coni, quien le reconoció cuánto tiempo estuvo con el ex Colo Colo y también qué pasó con Aránguiz mientras ella salía con Valdivia.

“Fueron como tres, dos meses. Pasó algo y como que peleamos, pero en todo momento en que nosotros salimos fue cuando él estaba separado (de Daniela Aránguiz)“, comenzó explicado Capelli.

“Fue heavy, viví muchos momentos con él de esa parte (de la separación). Me pasó que filtraron una foto de nosotros abrazados, y yo nunca había pensado de esa posibilidad de que se filtrara algo. Yo no me había dado cuenta del impacto que tenía ser conocido. Nosotros íbamos a un restorant, nos íbamos a dar un beso y la gente nos sacaba fotos”, relató.

A la pregunta de Michael de si le pidió pololeo, Coni explicó que “no, nunca fue así, nosotros lo pasábamos (bien), salíamos un tiempo y había una conexión bacán. Yo lo acompañé en ese tiempo cuando se sentía mal, lo pasó muy mal con la separación, no comía nada“.

Sobre por qué terminaron, la participante de Gran Hermano contó que “llegó un momento en que caché que él no tenía resuelto nada (de su separación con Aránguiz) e iba a ser más negativo para mí estar ahí que positivo”.

Complementando con una insólita situación por la que la habría hecho pasar el Mago:

“No fue como que terminamos, él me invitó a un matrimonio en Buenos Aires y yo me enteré por Instagram que fue con Daniela (Aránguiz). Yo tenía el vestido listo, me mandó los pasajes, y de un día para otro… me dejó de contestar”.

Para terminar, añadió que “yo estaba para la cagá, le hablaba y no me respondía nada. Después obviamente, después de un tiempo habló conmigo y le dije que en verdad no era necesario que hiciera eso. Siento que a veces mentía innecesariamente, yo con él fui super relajada. (Si quería retomar su relación con Daniela) yo lo habría entendido, siempre se lo dije”.

Revisa la declaración completa de Coni sobre el Mago Valdivia: