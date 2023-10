El ex seleccionado nacional, Jorge Valdivia, utilizó sus redes sociales para responderle a su ex pareja, Daniela Aránguiz, tras declaraciones sobre su relación con la diputada Maite Orsini, luego de ser acusado de infidelidad a la parlamentaria en Zona de Estrellas, programa donde participa la ex integrante de Mekano.

Tras el enojo inicial de Aránguiz, en donde incluso abandonó temporalmente el estudio, por un informe sobre su ex pareja sin consultarle, la panelista del espacio señaló: “Esta noticia no me va ni me viene, porque lo que haga Jorge con su vida privada a mí no me interesa. Yo estoy hace un año separada de él y tiene derecho a estar con quien quiere”.

Para luego enviar un mensaje a Maite. “Te fuiste a dormir a mi casa en Brasil. Maite, dormiste en mis sábanas, te secaste el cuerpo con mis toallas y quizás ocupaste mis pijamas. Así que de que tú estás con Jorge, lo estás. Y ahora la cornuda eres tú”.

La respuesta de Jorge Valdivia

Luego de días de silencio, el ex seleccionado nacional alzó la voz y a través de su cuenta de Instagram publicó un mensaje para su ex pareja, desmintiendo los rumores de infidelidad. “Pasados los días y luego de tantas nuevas conquistas que me sumaron, y que Daniela haya tratado de cornuda a Maite, solo decir que no tengo nuevas conquistas y que Maite NO es cornuda”, comenzó señalando.

Para luego agregar: “Si cometí errores, ya están enterrados y consecuencias tuve suficientes.

Asimismo, interpela a Aránguiz, añadiendo: “Solo te pido que dejes tranquila a las personas que no pertenecer a tu mundo de chismes. Y a los portales, decirles, que si van a llamar a alguien de cornuda, háganlo con seriedad. No sean tan básicos”, expresó el deportista.

“El tiempo me enseñó que es violento cuando tratan de cornuda a otra persona y peor, aun cuando no lo es”, concluyó.

Revisa la publicación a continuación