Gran Hermano sigue con revelaciones por parte de sus participantes. De ese modo, Constanza Segovia, ha comentado en el reality, detalles de su breve relación que tuvo con Jorge Valdivia. No obstante, los dichos que comentó la bailarina no fueron del gusto de la ex esposa del jugador, Daniela Aránguiz, quien respondió sus comentarios de vuelta.

¿Qué dijo Coni de Jorge Valdivia?

Según lo explicado por la bailarina de Gran Hermano, conoció al exfutbolista después de que él se separara de Aránguiz. “Él se mudó a un hotel porque ella lo descubrió en una situación comprometida”, comentó.

“Después pasó una hue… me dejo plantada, se fue con otra de viaje (…) Al final yo ahí dije, no. No me puedes hacer esto”, reveló.

Luego, recordó el inesperado suceso en su habitación de hotel, tras su viaje con Maite Orsini.

“Estaba todo cagado, vomitada y cagada la cama, y cuando abre el congelador, estaban sus calzoncillos amarrados”, aseguró.

¿Qué respondió Daniela Aránguiz?

La panelista de Zona de estrellas señaló que, como los eliminados del reality se dirigen al programa de espectáculos, la estaba esperando “con muchas ansias”.

“Ella habla de mí y afirma cosas que no sabe, que ni siquiera vio (…) Que yo había caga… una pieza, dijo”, lanzó.

“Parece que en ese tiempo la habían invitado a Buenos Aires, y la dejaron plantada por llevarme a mí”, agregó.

Luego, Aránguiz reveló que ya no le interesan o importan las aventuras de Valdivia. “Ahora, si alguien habla mal de mí o afirma algo mío, siempre va a ir de vuelta”.

Finalmente, dio a conocer que el productor del reality la había invitado a ingresar. “Me ofreció Carlos Valencia entrar un fin de semana (…) Puede ser… Carlitos Valencia lo voy a pensar, le voy a dar una vuelta para ver si me tinca”.