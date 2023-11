Gran Hermano sigue con nuevos momentos y actividades dentro del encierro. Esta vez los participantes vivieron una nuevo juego, el cual consistía en imitar una radio y conversar sobre distintos temas. De ese modo, se encontraba Vivi, Coni, Skarleth y Jorge, y salio a flote la pregunta si la bailarina y el chico reality, Sebastián, tendrían una relación afuera del encierro.

Tras esto, el ex Miss Chile, le pidió la opinión a la profesora de educación física, sobre la relación de ambos, expresando un disgusto y cero confianza en seguir algo afuera.

Vivi se va con todo sobre relación de Coni y Seba en Gran Hermano

Jorge preguntó, “¿Sebastián y Constanza, construirán una relación fuera de la casa?“. Tras esto, le pidió la respuesta a Viviana.

“Yo creo que la misma que acá adentro, jugosa, lo que veo yo, que se hagan bien es otra cosa“, declaró la profesora escolar.

Al escuchar esto Jorge le consultó si opinaba que si se hacían mal y las razones sobre esa visión. “Yo creo que las cosas son de a dos, así como el Seba le hace mal, la Coni le hace mal al Seba”.

Luego agrega que, “siento que es algo mutuo, no puede ser solamente una persona, como hay una acción también hay una reacción“, finaliza la participante.

Después era el turno de Constanza para responder esta pregunta, indicando que, no quería nada afuera del encierro. “No espero nada, no quiero absolutamente nada, no quiero una relación acá adentro ni afuera”.

“Este momento es mi momento, quiero trabajar en mí“, reflexiona la bailarina.

Asimismo señala que si le gustaría un encuentro casual.“Pero obvio que si su tachangou, quiero tirarmelo sin cámaras, dejar la caga con escándalo”.

Jorge al escucharla dice, “para que sepa quién es Constanza Capelli“, y la participante responde, “obvio, con el Seba nos llevamos bien, cuando estamos buena hacemos reír a la casa, si cuando nos chiflamos queda la cagá, es parte de”.

“Parte del show”, agrega Vivi.

Coni deja a Vivi en la friendzone

Scarlette y Constanza estaban en la habitación discutiendo una posible incomodidad por parte de Vivi. En ese momento, la profesora de educación física entró en la habitación, y la bailarina le preguntó por qué estaba enojada.

En medio de la conversación, Scarlette menciona que Vivi tiene “sentimientos involucrados”. Constanza responde diciendo: “Dejemos de lado esa tontería porque, la verdad, tampoco siento que estés super mega atraída por mí”. Añade que le gustan las cosas claras.

En ese momento, Vivi interviene y le dice a Constanza: “Te equivocas, porque sí me gustas”.

Luego, en episodios posteriores a esa confesión, Constanza le indica a Vivi que no puede estar con ella porque no está preparada para una relación, y que lo más que quiere es que la participante brille por su personalidad, y no esté tan preocupada de ella y su vinculo con Sebastián.