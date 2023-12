Coni Capelli revela que está muy cerca de firmar su regreso a la TV: No será en Acapulco Shore

Tras el término de Gran Hermano, los participantes han decidido realizar proyectos personales o unirse al mundo del espectáculo y la televisión. Asimismo, la ganadora del reality de Chilevisión, Constanza Capelli, decidió irse junto a otros participantes del programa a unas vacaciones Cancún. Por ese lado, ahora la bailarina ya se encuentra en Santiago realizando diversos eventos discotequeros.

No obstante, pareciera que hay más proyectos que son del interés de Constanza, los cuales están relacionados directamente con la televisión, aunque no será el reality Acapulco Shore.

Cabe señalar que Coni fue una de las participantes que más se destacó en el programa desde el principio, debido a su personalidad, opiniones políticas y su forma de relacionarse, volviéndose así, como una de las favoritas de la competencia y convirtiéndose en la ganadora del reality.

Coni Capelli revela que estará próximamente en la TV

En conversación con Bio Bio Chile, la bailarina se refirió a sus futuros proyectos laborales.

“Me gustaría seguir en televisión, quizás conducir un programa, ese es el camino que quiero seguir”, señaló hace dos semanas.

Ahora, la ganadora de Gran Hermano indicó al espacio online Gran Espía que tiene una propuesta que le atrae bastante.

“Voy a estar… estoy cerrando contrato con un canal de televisión”, reveló

A pesar de esto, Constanza no reveló información sobre el canal de televisión al que se uniría, dejando así la posibilidad de distanciarse de Chilevisión.

En ese momento, también explicó su decisión de rechazar la oferta para participar en “Acapulco Shore”, un reality grabado en México.

“Me encanta ese reality, pero lo rechacé por el tema de los excesos. Más que por el mensaje que yo di, es por mi bienestar, por mi salud mental”, comentó.

De ese modo, se refirió sobre su pasado y la incongruencia de ingresar a esos tipos de programa.

“Al final, sería ridículo haber conseguido esto para después perderlo todo por un par de millones. Yo siempre voy a priorizar mi salud mental. El Surito (Suro Solar) que es mi manager, siempre me cuida mucho mi bienestar mental”, detalló.

“Yo podría tener eventos discotequeros jueves, viernes y sábado, pero escogemos hacer una vez a la semana porque es lo mejor para mi salud mental”, concluyó.

Respecto sobre su futuro, Constanza Capelli dio a conocer que le encantaría formar una carrera televisiva e incluso se aventuró a “soñar en grande”, de acuerdo a sus palabras: “Me gustaría hacer una carrera a largo plazo. Me permito soñar a lo grande y aprovecho las oportunidades que se me dan (…) me gustaría seguir en televisión, quizás conducir un programa, ese es el camino que quiero seguir“, cerró.