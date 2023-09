En un nuevo capítulo de Gran Hermano, Constanza entregó nuevos detalles sobre su pasada relación con Jorge “Mago” Valdivia, repasando además el episodio en donde el deportista acusó a su ex pareja de hacerle Magia Negra y su nueva relación con la diputada Maite Orsini.

Todo ocurrió mientras Coni, Michelson y Pincoya, conversaban sobre rituales de protección y magia negra, en donde la oriunda de Chiloé revelaba que una vez una persona, sin revelar el nombre, le preguntó cómo podía deshacerse de ello, ya que a una figura reconocida le hicieron un “trabajo“.

Constanza, quien admitió en el encierro que tuvo un romance con el seleccionado nacional, se refirió a ese caso, dejando en claro que se trataba de Valdivia.

“¿Estaba contigo?”, le preguntó Ignacia a la bailarina, a lo que ella responde: “Él se separó, se fue a vivir a un hotel, porque ella lo cachó en un “tenten vilu”. Se separaron y nosotros nos conocimos en esa fecha, pero él estaba solo”.

Luego agregó: “Después pasó una we*, me dejó plantada, se fue con la … y yo dije ‘no, no me puede hacer esta we. Chao”, tras esto Ignacia le revela que ya todos saben que está junto a Maite y que siguen juntos en la actualidad.

Tras esto, la bailarina comienza a revelar detalles del episodio público, en donde el jugador de “La Roja” acusó a través de Instagram que su ex pareja le había hecho magia negra. “Después de que se fue de viaje con la Maite, entra (al hotel) y estaba todo caga**, vomitado, la cama, todo y cuando abre el congelador estaban sus calzoncillos amarrados. Quedó la caga”, reveló.

“Esa es magia negra, pero es chanta. Eso es para que no le funcione con ninguna hue… más, cuando quiera tener sexo. Yo conozco muchos rituales de magia negra, porque como yo hago estas sanaciones, tengo que saberlos y los sé hacer todo”, respondió Pincoya.