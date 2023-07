Daniela Aránguiz volvió a referirse a Jorge Valdivia luego de su ruptura amorosa. En el programa Podemos Hablar, la modelo que estuvo con el Mago por 20 años acusó al exfutbolista de manipulación económica y reveló que no recibe dinero de él desde hace cinco meses.

“Jorge siempre me castigó con la parte económica, muchísimo. Ahora hace cinco meses no me deposita ni diez lucas, nada, y él sabe la calidad de vida que yo tengo, que le dimos a nuestra familia, y es super difícil decirles a tus hijos que no podemos viajar”, comentó.

“Cuando era chica y nos peleábamos, se iba de la casa y se llevaba las tarjetas. Estaba concentrado y me dejaba una semana sin poder salir con mi hija en coche, siempre me manipuló con lo económico”, confesó. Hace tiempo, la modelo reveló que Valdivia no le permitía trabajar.

Aránguiz además apuntó al ex Colo Colo por no pagar los pasajes de sus hijos para que visiten su casa en Estados Unidos. “Le dije, ‘Jorge, yo quiero que le pagues los pasajes a tus hijos’, y me dice ‘mientras que tú hables mal de mí y de Maite (Orsini), no te voy a dar nada'”, comentó.

“Siento rabia, abandono. Abandono a todo lo que construimos juntos, porque yo creo que, aunque una familia se separe, creo que fue un esfuerzo de los dos, no solamente de él, y siento que todo lo que yo hice por 20 años, no valió nada”, comentó.

Aránguiz confesó que la relación terminó en septiembre por decisión de ella. “Me cansé de perdonar infidelidades. Cuando una llega a una edad, no estás dispuesta a seguir perdonando. Se derramó el vaso, después vinieron muchos episodios que yo creí en el arrepentimiento”, dijo.

“Le creí otra vez. Nos fuimos a Estados Unidos, tratamos de volver, pero en paralelo él estaba en una relación. Se levantó un día de mi cama y fue a buscar a Maite a su casa en el cumpleaños de ella. Ella me contó, incluso me dijo, ‘no me cagues mi carrera, caguémonos a él’”, cerró.