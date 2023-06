Los últimos meses de Jorge Valdivia han sido bastante agitados en el plano sentimental. Los líos amorosos han seguido al campeón de América y parece que seguirá siendo así, porque una participante de Gran Hermano aseguró que tuvo una relación con el “10”.

Se trata de Cony Capelli, bailarina y modelo de 27 años que ingresó al reality de Chilevisión, el cual comenzó a ser emitido en los últimos días. Fue ahí donde la fémina soltó una papita de aquellas, al revelar que tuvo una relación el exfutbolista. Sin entrar en grandes detalles, señaló que la situación comenzó cuando Valdivia ya estaba separado de Daniela Aránguiz y que no habría sido una relación seria.

Como cada noticia que tiene que ver con el Mago, rápidamente comenzó a crecer como una bola de nieve todo lo relacionado con la relación entre el Mago y Capelli. Ahora salieron más pormenores a la luz ya que Eliana Espejo, mejor amiga de Cony, entregó más detalles al respecto en Las Últimas Noticias.

“La información que yo tengo es clara: el Mago siempre ha buscado a Cony. La primera vez que la buscó fue cuando él ya no estaba con Daniela, su exesposa. Cony conoció al Mago cuando él ya vivía en un condominio en La Dehesa”, señaló Espejo.

“Se conocieron en un evento y él le pidió el teléfono. Después él la invitó a salir (…) tengo entendido que salieron varias veces. Salieron también con el hermano de él (Claudio Valdivia). Se mostraron en restaurantes y fiestas. De hecho hay un video donde se les ve y es justo de esa época cuando salieron”, agregó la amiga de Capelli.

“(Valdivia) No sabía si iba a volver con Daniela”

Respecto al porqué la relación entre Valdivia y Cony no fue más allá, Eliana Espejo aseguró que “el Mago estaba en ese momento en que no sabía si iba a volver con Daniela. No estaba seguro de querer volver o no con ella y hablaba harto del tema“.

Claro que en la última etapa del Mago, otra de las protagonistas de su vida sentimental ha sido Maite Orsini. La diputada también habría influido que la relación entre el ahora comentarista deportivo y la bailarina no siguiera. “Fue un pasatiempo entretenido y se acabó, pero en febrero o marzo el Mago terminó con Maite (Orsini) y buscó otra vez a la Cony. Después el volvió con Maite“, cerró Espejo.

Jorge Valdivia se ha visto ligado en distintas polémicas amorosas, como fuertes acusaciones cruzadas con Daniela Aránguiz o también, la acusación de tráfico de influencias sobre la diputada Maite Orsini, quien sería su pareja. La teleserie del Mago suma un capítulo más.