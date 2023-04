Hace un par de semanas se conoció que la diputada Maite Orsini se había contactado con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez y luego llamó a la directora de Derechos Humanos de la institución, Karina Soza. El motivo de la llamada era para informar por la detención que sufrió el exfutbolista Jorge Valdivia en un control de identidad.

El Mago alegó un procedimiento irregular en su contra y se lo comentó a la parlamentaria, quien llamó a los altos mandos de la policía, en lo que se denominó el "telefonazo". Tras ello, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados investigó el caso y decidió sancionar a la diputada de Revolución Democrática.

¿De cuánto es la multa que recibió la diputada Maite Orsini por el caso "telefonazo"?

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados multó a Maite Orsini con el 5% del total de su sueldo, es decir, $270 mil pesos.

Este había sido un requerimiento de parlamentarios de la UDI que buscaron sancionar a Orsini por su actuar. Ante ello finalmente recibió una amonestación producto de un incumplimiento de deberes parlamentarios.

La sanción pudo haber sido mayor contra Orsini

Según informó La Tercera, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Ética estuvo de acuerdo con sancionar a Orsini, sin embargo, no hubo acuerdo para aplicar la máxima sanción de “censura”, la que que puede llegar a una multa de hasta el 15% de la dieta parlamentaria. Tan solo hubo cuatro diputados que quisieron aplicar el máximo castigo.

Cabe recordar que Orsini había explicado que el llamado a Carabineros había sido con el fin de proteger a la institución para que el caso no pasara a mayores, debido a que Jorge Valdivia quería querellarse contra Carabineros por eventuales apremios ilegítimos en su contra.

Orsini buscó que el actual comentarista deportivo conversara directamente con la general Soza para recibir unas disculpas. Orsini y Soza se conocían, ya que habían trabajado y coordinado distintos temas de género y seguridad.

Luego se conoció también que la diputada y el exjugador de la selección chilena tenían una relación de pareja, lo que podría involucrar un posible conflicto de interés personal en el denominado "telefonazo".

Para evitar mayores especulaciones y problemas políticos, Maite Orsini decidió autodenunciarse ante el Ministerio Público para descartar cualquier ilegalidad en el caso.

La respuesta de Maite Orsini por la sanción

Maite Orsini le comunicó a La Tercera a través de un escrito por parte de su equipo que: "no he sido notificada del fallo y me parece del todo improcedente que se filtre a la prensa antes de que yo pueda conocer su contenido (...). No tengo la resolución y, si es así, vamos a estudiar el fallo y los recursos que correspondan”.

La diputada además comentó que no ha cometido ninguna falta a la ética y que una comunicación entre autoridades no lo es. Tampoco descartó que podría utilizar herramientas que otorgue el Reglamento de la Corporación e, incluso, herramientas legales de ser necesario, para determinar su inocencia.