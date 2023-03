La ex integrante de Mekano declaró este viernes antes del mediodía en fiscalía, tras su acusación contra la diputada de Revolución Democrática.

Este viernes se vivió un nuevo capítulo en la polémica saga entre Maite Orsini, Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, en donde la panelista de Zona de Estrellas llegó a declarar a fiscalía luego de la autodenuncia que realizó la diputada para que se investigue el supuesto 'telefonazo' que habría realizado para liberar al exfutbolista tras su detención.

En aquel momento, Aránguiz, en conversación con Mucho Gusto, se refirió a la relación que su ex pareja tendría con la parlamentaria, comentando que se fueron juntos de vacaciones y que incluso ella lo ayudó a salir de una compleja situación. "Ella tiene mucho poder, porque incluso habla con fiscales para sacar a gente de detención y le hace desaparecer los papeles".

Luego agregó: "Yo se que Jorge estuvo detenido y ella lo saco, eso me lo dijo ella", acusó la ex integrante de Mekano en el programa.

Debido a estos dichos, es que Orsini decidió iniciar acciones legales para esclarecer los hechos. "Estas acusaciones son absolutamente falsas", para luego agregar que tomará cartas en el asunto. "Me parecen gravísimas e iniciaré acciones legales al respecto. Miles de personas confiaron en mí y por ello no puedo dejar lugar a dudas sobre mi integridad pública", señaló en un comunicado.

Llegada de Daniela Aranguiz a declarar

La ex participante de El Discípulo del Chef llegó antes del medio día a declarar en el caso, en donde a su llegada señaló: "Vengo a declarar sobre nuestra diputada y esta persona de alto conocimiento público. No puedo dar más detalles de esto. Me siento súper tranquila".