Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz tuvieron un altercado bastante duro esta mañana, cuando el ex jugador concurrió a su hogar a retirar unas pertenencias. Debieron ser separados para que la discusión no pasara a mayores.

Un altercado bastante fuerte vivieron Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz, en su hogar de Lo Barnechea. Todo esto después de que la señora del futbolista asegurara que está en una relación con la diputada Maite Orsini, con quien se fue a Río de Janeiro a pasar unos días.

De vuelta en Chile, el Mago acudió esta mañana a su casa en la citada comuna para retirar parte de sus pertenencias. Ahí fue cuando se encontró con su cónyuge, quien reaccionó de manera bastante airada, lo que la llevó a golpear al jugador formado en Colo Colo.

Una situación que fue presenciada por el jardinero del hogar que ambos compartían hasta hace alegunas semanas. Al darse cuenta que la situación estaba pasando a mayores, intervino para separar a ambos e incluso se llevó a Daniela Aránguiz para calmarla.

Al lugar acudió seguridad ciudadana de la comuna, para constatar lo que estaba ocurriendo. A pesar de los golpes recibidos, Valdivia no quiso poner una denuncia en Carabineros por violencia intrafamiliar, aunque con los antecedentes del caso la policía igual presentó una denuncia de oficio por lo ocurrido.

Un asunto que seguramente seguirá teniendo nuevos capítulos, como el que dio a conocer Maite Orsini -salpicada en este asunto por las palabras de Aránguiz- a través de una declaración en sus redes sociales, donde señaló que "mi familia y yo estamos recibiendo muchos mensajes de odio y violencia. Por favor pido que esto se detenga".

Agregó además que "no he cometido ningún delito, falta, pecado o mucho menos", asegurando que su vida privada no debe ser materia de escarnio público. "Aclaro que no estoy en pareja, estoy soltera, y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago, ni con quién o quienes", manifestó la diputada.