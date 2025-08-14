Milovan Mirosevic es sinónimo de grandeza en U Católica y tanto como jugador como fuera de la cancha es de los referentes más queridos en el equipo que acaba de anunciar la autorización del Claro Arena.

Por eso, el ex volante que también jugó en la selección chilena sudó la gota gorda a la hora de ser consultado en la clásica pregunta al hueso, donde se le nombraban dos ídolos de la UC y debía ir eligiendo uno.

Figuras como Marco Cornez, Patricio Toledo, Alberto Acosta o Sergio Livingstone fueron parte de la lista de Mega Deportes que “acorraló” al Milo, quien nervioso debió escoger a su favorito.

Mirosevic la tiene clara en la UC

Milovan Mirosevic se empapó de U Católica al ir escogiendo a su preferido entre nombres de chapa de ídolo en la historia del equipo, eligiendo finalmente entre dos potentes leyendas cruzadas.

Mirosevic en su último regreso al club / Photosport

“Marco Cornez y Pato Toledo, elige uno”, partió el interrogatorio al Milo, quien se complicó al escoger a Patricio Toledo explicando que “lo vi mas jugar”. Eso sí, después se fue inclinando por otro eterno ídolo.

Se trata de Sergio Livingstone, a quien Mirosevic desctacó porque brilló tanto en U Católica como Racing, equipos que él mismo también defendió con éxito durante su carrera.

Finalmente, las escogencias del referente cruzado quedaron con dos potentes nombres: Beto Acosta y Mario Lepe. Ahí fue cuando el Milo “colapsó” y entre risas dio una particular respuesta.

Así reaccionó Mirosevic: