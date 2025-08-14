Para el técnico argentino Daniel Garnero se ha vuelto un auténtico dolor de cabeza conformar la formación titular de Universidad Católica para disputar el Clásico 188 ante Colo Colo en el Estadio Monumental, por la fecha 20 en Liga de Primera.

Es que para este encuentro, cuenta con cuatro bajas en su plantel, como son el arquero Darío Melo, el lateral derecho Dylan Escobar, más los volantes Agustín Farías y Fernando Zuqui. Lo que se suma a la suspensión de Sebastián Arancibia y la eterna ausencia de Valber Huerta.

A pesar de lo anterior, parecía que Garnero ya tenía en mente y planificada la formación titular en Católica para visitar a Colo Colo; sin embargo, durante los últimos dos entrenamientos en San Carlos de Apoquindo, apostó por una sorpresa en su oncena.

Garnero da sorpresa en oncena de Católica vs. Colo Colo

Si bien en las últimas prácticas, el estratega argentino ratificó a Tomás Asta-Buruaga como su lateral derecho para dejar a Branco Ampuero como central, pese a tener experiencia en el puesto, la realidad es que el movimiento más reciente es en el ataque.

Según lo que reveló el periodista Sebastián Aguilar en Radio Cooperativa, el técnico Garnero decidió sacar a Diego Valencia de la oncena para acompañar al capítán Fernando Zampedri, y su lugar lo ocupó el canterano Diego Corral.

Sin embargo, el propio reportero de Católica reconoció que se trataría “de una alternativa a considerar durante el encuentro”, por lo que advierte que el “Pollo” no perdería su lugar en la formación. De todas formas, es una chance que deben evaluar en Colo Colo.

¿Cuál sería la formación de Los Cruzados?

Con esta novedad, la probable oncena que Garnero pondrá en Católica ante Colo Colo es con Vicente Bernedo en el arco; Tomas Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en la defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia, Cristián Cuevas y Clemente Montes en el mediocampo; Diego Valencia (o Diego Corral) y Fernando Zampedri en la delantera.

¿Cuándo se juega este encuentro?

El Clásico 188 que enfrentará a Universidad Católica ante Colo Colo, por la fecha 20 en Liga de Primera, se llevará a cabo este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

