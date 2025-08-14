Fernando Zampedri golpea la mesa por la Monumental visita de los árbitros a Colo Colo: “Tengo entendido…”

Universidad Católica se juega un partido importante este sábado en el estadio Monumental, porque visita a Colo Colo, rival directo en la lucha para clasificar a copas internacionales.

Como viene siendo una tradición desde 2022, la UC no está inmersa en la pelea por el título y se tiene que conformar con disputar un cupo en torneos de la Conmebol, donde uno de sus oponentes es el cuadro albo.

Católica ya venció al Cacique en 2025 en el estadio Santa Laura y quiere repetir la receta en Macul, donde se miden este sábado por la Liga de Primera.

Fernando Zampedri aprueba visita de árbitros a Colo Colo

En la previa al clásico entre Colo Colo y Universidad Católica habló el capitán cruzado, Fernando Zampedri, quien asoma como titular en derbi.

El argentino nacionalizado chileno fue consultado por la reciente y polémica visita del jefe de la comisión arbitral, Roberto Tobar, a parte del staff de Colo Colo en el estadio Monumental, situación que extrañamente aplaudió.

Fernando Zampedri en la conferencia de capitanes. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Me parece bien que tengan diálogo con los clubes, que nos expliquen los criterios para nosotros entender un poco mejor y con eso sería positivo. Siempre es bueno. Tengo entendido que querían ir a Católica, no se pudo, pero los estaremos esperando”, expresó.

Fernando Zampedri, además, espera cortar una racha y sueña con anotar por primera vez un gol en el estadio Monumental con la camiseta de Universidad Católica ante Colo Colo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica se jugará este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

