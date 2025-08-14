La realidad es muy clarificadora. Desde que ganaron el último Clásico a Colo Coloen Santa Laura, Universidad Católica se olvidó de ganar. Dos empates y una derrota suma el equipo de Daniel Garnero, donde quien siempre dice presente es su goleador Fernando Zampedri.

Una mala racha que vive el elenco precordillerano y que la tiene con presión para la edición 188 del duelo ante el Cacique, el último antes de volver a jugar en San Carlos de Apoquindo luego de tres años. Así lo reconoció su capitán en conferencia de prensa en la ANFP.

ver también Universidad Católica es un hospital: Cuatro bajas para el clásico ante Colo Colo en el Monumental

Zampedri brutalmente honesto con presente de Católica

Al preguntarle por cómo llegan los cruzados a este encuentro, el “Toro” sostuvo que “nosotros venimos sin jugar el fin de semana, nos preocupamos mucho en mejorar lo táctico, lo individual y sumar cosas positivas de varios entrenamientos que venimos mejorando”.

De todas formas, Zampedri se pone en la misma línea que el técnico Garnero y reconoce sobre el presente de Católica que “no venimos en un buen momento, los cambios han sido difíciles, pero estamos convencidos del trabajo y lo que hacemos”.

Para finalizar, el máximo goleador histórico de la UC espera que este sábado en el Estadio Monumental “podamos ratificar lo que hicimos en el clásico anterior y podamos lograr los tres puntos que necesitamos“.

Publicidad

Publicidad

Los números del “Toro” en 2025

Como es casi una habitualidad desde su llegada al club en 2021, Fernando Zampedri es el máximo goleador de Universidad Católica. En la presente temporada, si sumamos todos los torneos que jugó su equipo, registra 11 goles y una asistencia en 21 juegos, con 1.861 minutos en cancha.

¿Cuándo se juega el Clásico 188?

El encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Liga de Primera, entre Colo Colo y Los Cruzados, se disputará este sábado 16 de agosto, a contar de las 15:00 horas en el Estadio Monumental, con aforo permitido de 38 mil espectadores sin hinchas visitantes.