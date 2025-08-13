En la UC se enteraron de la reunión que tuvo Colo Colo con el presidente de la Comisión de Árbitros en la semana del clásico en el estadio Monumental, pero eso no fue muy trascendente para Daniel Garnero. De todas formas, el director técnico reveló un problema importante en los días previos.

Garnero desclasificó ese inconveniente médico del plantel justo cuando le preguntaron por las bajas. Sabida es la prolongada baja del argentino Fernando Zuqui luego de una rotura del ligamento cruzado que se le produjo el día que el entrenador debutó en la Franja.

Además de Zuqui, hay otros tres lesionados: Agustín Farías, Darío Melo, Valber Huerta y Dylan Escobar. “En la parte médica son esos cuatro”, admitió Garnero, que también debe afrontar la suspensión de Sebastián Arancibia para la visita al estadio Monumental en la fecha 20 de la Liga de Primera.

Valber Huerta en una práctica en el césped del Claro Arena. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Valber no entrenó ayer. Esta semana tuvimos varios con algunos problemas respiratorios, fiebre”, desclasificó Garnero en la sala de prensa del complejo Raimundo Tupper Lyon. Para el ex DT de Libertad y Olimpia de Paraguay, el zurdo defensor central todavía no está en condiciones de ser convocado.

“Valber no está entrenando a la par de sus compañeros. Va aumentando, lo mismo que Dylan y Agustín”, dijo Garnero sobre el defensor que llegó desde el Toluca, el lateral derecho que arribó desde Coquimbo Unido y el experimentado mediocampista que desembarcó en la Franja como agente libre desde Palestino.

Garnero habla de las bajas de la UC para el clásico con Colo Colo

Para Daniel Garnero, seguramente los días previos al clásico de la UC ante Colo Colo se hicieron largos, toda vez que su equipo no vio acción frente a Ñublense en la fecha 19. Como no se pudo concretar la inauguración del Claro Arena ni hubo otra sede disponible, el duelo se suspendió.

“Van progresando, pero todavía están en una etapa donde no están entrenando con sus compañeros”, dijo el argentino, quien evidentemente no los citará para la aventura en Pedrero. Seguramente el staff técnico también tiene en la lupa la mejoría de los afectados por los síntomas que blanqueó el estratego.

Lucas Cepeda no pudo con Sebastián Arancibia, suspendido por la roja que recibió ante Iquique. (Dragomir Yankovic/Photosport).

De su plan en el Monumental, Garnero no quiso decir muchas pistas. “La idea que tengo del fútbol es ser protagonista. Buscar el arco rival de la mejor manera posible y la mayor cantidad de veces. Sabemos que es un rival duro y difícil en su casa que también está con la necesidad de sumar”, dijo el DT.

“Será muy apretado y de detalles. El que abra el juego, después lo puede manejar mejor”, cerró Daniel Garnero sobre este partido, fijado para el sábado 16 de agosto en el estadio Monumental a contar de las 15 horas.

