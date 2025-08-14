La formación de la UC vs Colo Colo: Último verdugo de Brayan Cortés sería la gran sorpresa en el Monumental

Universidad Católica quiere dar el batacazo de la fecha 20 y este sábado visita a Colo Colo en el Estadio Monumental. Los de la franja necesitan un triunfo y ante los albos podrían meterse nuevamente en la lucha por el título y puestos de Copa Libertadores.

Por lo mismo, Daniel Garnero prepara una alienación estelar para el encuentro de este sábado 16 de agosto. Así lo indicaron en el programa Pelota Parada de TNT Sports, donde el principal damnificado sería uno de los grandes referentes en ataque.

Según indicó Jorge Cubillos, la UC realiza una última práctica este viernes para definir la formación. Sin embargo, ha dado importantes pistas con los trabajos de esta semana.

Por lo mismo se la jugó con una posible formación. En el arco se mantiene con Vicente Bernedo. Línea de cuatro en defensa con tomas Asta-Buruaga, Dani González, Branco Ampuero y Eugenio Mena. Mientras que en el medio Gary Medel, Jhojan Valencia y “Cimbi” Cuevas. Ahora en ataque estaría la sorpresa con Clemente Montes, Fernando Zampedri y el juvenil Diego Corral.

Verdugo de Brayan Cortés llega al Monumental

El joven artillero sería el encargado de jugar por la banda derecha y deja en la banca a Diego Valencia. El delantero sub 20 tiene un historial no menor ante los albos y podría ser determinante el sábado.

Diego Corral sería la gran sorpresa de la UC ante Colo COlo

Es que el sobrino de Jorge “Coke” Contreras ya marcó en el primer duelo en el Estadio Santa Laura. Incluso fue el último en anotarle a Brayan Cortés antes de su salida de Colo Colo hacia Peñarol. Lo que significó la consideración de Nico Córdova en la lista para el próximo Mundial en el país.

“Quiero demostrar mi juego por el equipo. Quiero ganarme un espacio y voy a aprovechar cada minuto”, recalcó el delantero al inicio de temporada. Por lo que ahora sería el as bajo la manga de Daniel Garnero. Lo que además ayudaría a cumplir con la regla del sub 21 ante la ausencia de Sebastián Arancibia por expulsión.

