El icónico actor de The Mandalorian y The Last of Us, tendría una relación directa de parentesco con la diputada Maite Orsini. Revisa lo qué se sabe a continuación.

Todo Chile conoce al icónico intérprete Pedro Pascal, actor chileno que ha trabajado en diversas producciones cinematográficas, siendo su último proyecto, la exitosa serie The Last of Us. Ahora, se dio a conocer nuevos datos del intérprete, puesto durante un programa de televisión chilena se reveló el parentesco entre el artista y la diputada Maite Orsini. A continuación, informamos todos los detalles.

¿Cuál es el lazo familiar que une a Pedro Pascal con Maite Orsini?

Durante el programa "Junto a ti", de Canal Vive, la madre y cantante de la diputada, Maite Pascal, participó como invitada, donde reveló cuál es el parentesco familiar con el destacado actor, del que hasta ese momento no había hablado.

El tema surgió cuando uno de los panelistas le preguntó a la intérprete sobre la comuna de su residencia, a lo que Maite Pascal contesta que es Cachagua, y agregando que Pedro Pascal tiene una propiedad en la localidad, indicando al actor como “el primo”, dando a conocer que también residen otros miembros de la familia Pascal en la zona.

“Somos primos con Pedro Pascal. Se hereda lo del artista”, confesó Maite Pascal, lo que convertiría a Pedro Pascal en tío de Maite Orsini. No obstante, su madre apuntó a que no es muy cercana a su familia paterna, desde donde tendría el lazo familiar con él.

“Hay que decir que mi papá murió cuando era chica, bueno, ni tan chica, tenía 17 años y la Maite (Orsini) tenía un año. Después de la muerte de mi papá no permanecí muy cerca de la familia Pascal”, reveló.

De ese mismo modo, aclaró que no conoce a Pedro Pascal personalmente, “cacho perfectamente de quién es hijo, los comentarios de familia, ‘buena, el primo’, pero no he tenido el gusto de estar cara a cara. Tal vez ya me tocará”, señaló.