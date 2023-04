Notable: Ahora puedes jugar con Pedro Pascal en The Last of Us

La primera temporada de la serie The Last of Us fue todo un éxito en HBO, en donde destacó como protagonista el actor chileno Pedro Pascal. La serie basada en el videojuego del mismo nombre, que se estrenó en 2013, fue alabada por los fans que ya esperan con ansias la segunda temporada que ya está confirmada.

De momento no hay fecha para que podamos volver a ver a Pedro Pascal en pantalla con el papel de Joel, sin embargo, el juego de la empresa Naughty Dog tiene una opción en la que se puede usar al actor nacional, tal como en la serie.

¿Cómo puedo jugar con Pedro Pascal en The Last of Us?

El usuario Speclizer y el grupo Alphastudios han presentado una colaboración en la que puedes jugar con la estrella de Hollywood en The Last of Us Parte I, la reciente versión del juego en PC.

Para conseguir a Pedro Pascal en The Last of Us Parte I debes comprar el mod en el Patreon de Speclizer en este ENLACE.

¿Cuánto vale jugar con Pedro Pascal en The Last of Us?

Si quieres jugar con Pedro Pascal en The Last of Us debes pagar 10 libras mensuales, es decir, poco más de $10 mil pesos chilenos al mes.

Un precio bastante alto, pero que sin duda puede valer la pena para los fanáticos de Pedro Pascal que ya pagan 8,99 euros (casi $8 mil) cada mes en la plataforma de HBO para ver al actor.

Las otras novedades de The Last of Us en PC

De momento solo es posible ver el mod de Pedro Pascal en el juego de computador que se puede comprar en Steam a $39.500 pesos la versión estándar y a $47.000 la versión deluxe.

La edición de The Last of Us para PC se lanzó el pasado 28 de marzo e incluye sin un pago adicional varias poleras para Ellie basadas en otras series de HBO como, por ejemplo, Game of Thrones, las que puedes conseguir tras dar vuelta el juego.

Igualmente el videojuego ha recibido críticas por algunos defectos técnicos y fallas, que se espera puedan ser corregidos en el futuro para brindar una mejor experiencia a los usuarios, que de todas maneras disfrutarán viendo a Pedro Pascal.