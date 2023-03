La segunda temporada de The Last of Us se encuentra confirmada por HBO y ahora el creador de la serie nos entrega más detalles del nuevo ciclo.

"Aguantar y sobrevivir": Creador de The Last of Us adelanta cómo será la temporada 2

La primera temporada de The Last of Us finalizó el 12 de marzo y HBO ya tenía confirmada la segunda parte para los fanáticos, los que convirtieron la serie protagonizada por Pedro Pascal en la más vista de HBO Max en Latinoamérica.

Siendo una adaptación fiel al videojuego la segunda temporada continuará la historia de Joel y Ellie en este mundo postapocalíptico y poco a poco vamos conociendo más detalles de lo que podría traernos este nuevo ciclo.

Aguantar y sobrevivir

Neil Druckmann es el creador de la serie y junto con Craig Mazin adaptaron a televisión el videojuego del mismo nombre, contando con una serie de 9 episodios nos relataron la historia en este mundo postapocalíptico en donde un hongo infecta a los humanos y los transforma en monstruos.

Ahora ya se encuentran desarrollando la segunda temporada de la serie, la que según rumores podría llegar a estrenarse a finales de 2024o principios de 2025 y Druckmann ya reveló que la segunda temporada está en marcha.

Mediante una publicación en su cuenta de twitter el creador compartió una imagen en donde se puede ver un brazo agarrando un martillo, con esta imagen, Druckmann comentaba lo siguiente:

“No hay The Last of Us está noche. ¡Pero la segunda temporada ya está en camino! Aguantar y sobrevivir”

Con esta imagen compartida los fanáticos ya se encuentran llenando el internet de teorías y es que algunos ya apuntan a que esto podría significar que un personaje del videojuego podría sumarse en la segunda temporada al elenco.

Aunque sin muchos detalles no se puede confirmar está información solo nos queda esperar que se nos entregue mayor información con el paso del tiempo hasta que se estrene la nueva temporada en HBO y HBO Max.