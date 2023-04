La tercera temporada de The Mandalorian está por comenzar su recta final, descubre aquí cuándo se estrena el sexto capítulo y el horario de estreno.

The Mandalorian 3 comienza su recta final: Cuándo se estrena el capítulo 6

Creada por Jon Favreau la tercera temporada de The Mandalorian se estrenó dos años después del estreno de la segunda temporada en 2020, contando nuevamente con la participación de Pedro Pascal como Din Djarin la historia continuó luego de los sucesos ocurridos al final del segundo ciclo y luego de lo ocurrido en The Book of Boba Fett.

Una vez más podemos ver las aventuras del Mandaloriano con Grogu por la Galaxia mientras la Nueva República lucha para que la galaxia se aleje de su oscura historia.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el sexto capítulo?

Este miércoles 5 de abril se estrena el sexto episodio de The Mandalorian, con esto la serie entra de lleno a su recta final con solo dos capítulos restantes para el final de temporada.

En cuanto a la hora de estreno, el nuevo episodio se estrenará a las 04:00 AM en Chile y se podrá ver mediante la plataforma de Disney+, sitio en el cual se suben semanalmente nuevos episodios de la serie.

Este es el horario de estreno para el capítulo en los demás países de latinoamérica:

1:00 AM - México y Centroamérica

- México y Centroamérica 2:00 AM - Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

- Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú 3:00 AM - Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico

- Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 4:00 AM - Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay.

¿Cuántos capítulos tendrá la tercera temporada de The Mandalorian?

La tercera temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal tendrá un total de ocho episodios, misma cantidad que las temporadas pasadas.

Los capítulos se estrenan semanalmente hasta el 19 de abril que es el día que se estrena el octavo episodio y final.