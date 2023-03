A pesar de que solo está confirmada una segunda temporada, al parecer The Last of Us tiene para rato en la pantalla.

No será el final: Confirman que The Last of Us tendrá más temporadas tras la Parte 2

Terminó hace un par de semanas pero se sigue hablando de The Last of Us, una de las series más exitosas del último tiempo y que rompió récords en HBO Max con su primera temporada.

Pero tras su intenso final, la serie ya fue confirmada para un segundo ciclo el que no tiene fecha de estreno. Claro que entre la producción y grabaciones, no llegaría antes de fines de 2024.

A pesar de esto, los planes para la serie post-apocalíptica sigue armando sus bases para un futuro prometedor, tanto así que está en los objetivos hacer más luego de la segunda temporada.

¿Cuántas temporadas tendrá The Last of Us?

Los creadores y productores de The Last of Us, Craig Mazin y Neil Druckman, afirmaron que la historia de The Last of Us Part II (videojuego) no da solo para una temporada, por lo que habrá más capítulos para tomar el arco de la segunda parte del videojuego.

En la entrevista con GQ no dieron un número, pero afirmaron al entrevistador sobre tener más temporadas que "h notado correctamente que no diremos cuántas. Pero más de uno es objetivamente correcto".

Con esto, estaría prácticamente asegurada una tercera temporada, aunque habrá que esperar cómo se desarrollen los nuevos episodios y qué tanto HBO avanzará en la producción que está basada directamente en el videojuego del mismo nombre.

¿Será como Game of Thrones?

Por ahora The Last of Us tiene dos partes en los videojuegos; y de hecho el primero juego termina exactamente como el capítulo final de la serie estrenada este año.

Considerando que las circunstancias de la parte 2 del juego podrían abordarse en más temporadas, todavía no es claro si terminarán tal como en el juego, o se tomarán licencias creativas para seguir con más temporadas y situaciones que no existen en el videojuego.

Algo que ya pasó con Game of Thrones. El otro gran éxito de HBO llegó a 6 temporada y dio por cerrada la historia, esto a pesar que en la literatura donde se basaron en la ficción creada por George R.R. Martin todavía está inconclusa.

GOT se tomó licencias para continuar la historia, algo que podría hacer The Last of Us si la serie tiene un éxito rotundo similar a Juego de Tronos.