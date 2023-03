Hace tan solo una semana se estrenó en HBO Max el final de temporada de The Last of Us, con su segundo ciclo confirmado, conoce más detalles sobre la fecha de estreno.

¿Se le salió? Bella Ramsey revela cuándo se podría estrenar The Last of Us 2

El final de The Last of Us se dió el domingo 12 de marzo, convirtiéndose en una de las series más exitosas de HBO, tuvo el final de su primer ciclo luego de 9 episodios llenos de momentos emocionantes para los fanáticos del videojuego.

Protagonizada por Bella Ramsey y Pedro Pascal interpretando a los personajes de Ellie y Joel, nos mostró un mundo postapocalíptico en dónde un hongo infecta a la población y los transforma en monstruos que atacan a los humanos.

Estreno de la segunda temporada

La segunda temporada de la serie está confirmada por HBO y HBO Max, con el equipo creativo ya trabajando en este nuevo ciclo, no tenemos muchos detalles de lo que sería la nueva temporada, aunque Bella Ramsey, actriz que interpreta a Ellie nos reveló, quizás sin querer, una probable fecha de estreno para la serie.

Y es que en una aparición en “The Jonathan Ross Show” la actriz comentó cómo se está dando el desarrollo de la siguiente temporada de la serie, dándonos a conocer más detalles de lo que sería la fecha de estreno.

“Pasará un tiempo. Creo que probablemente filmaremos a finales de este año, principios del próximo”, dijo, para agregar “Así que probablemente (el estreno) será a fines de 2024, principios de 2025″.

Esto quiere decir que la serie se demorará un poco en traer nuevamente a pantalla a los personajes y es que mucho se rumoreaba que la serie podría llegar en algún momento de 2024 a la plataforma, lo que está lejos de suceder luego de los dichos de Ramsey.

Además hay que recordar que la primera temporada de la serie tardó un año en completar su producción, por lo tanto los tiempos que tendremos que esperar para la nueva temporada serán similares.

Es importante señalar que el segundo ciclo adaptará el videojuego “The Last of Us - Part II” y mantendrá al elenco original que ya hemos visto en la primera entrega de la serie.