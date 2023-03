¿The Last of Us, House of the Dragons o Euphoria? Esta es la serie más vista de HBO Max

Por lo visto, HBO y HBO Max acertaron con éxito en sus últimas producciones, tales como, el drama intenso adolescente de Euphoria, o, House of The Dragon, que nos relata la historia familiar de los Targaryen (uno de los grandes misterios de Game of Thrones), el cual resultó marcar la pauta durante meses y ser tendencia en redes sociales. Por otro lado, su último lanzamiento The Last of Us, alcanzó cifras impensadas que sorprendieron al sitio streaming y estudio fílmico. A continuación, de todos los proyectos mencionados, conoce cuál es el más visto por la audiencia en el servicio de películas.

¿Cuál es la serie más vista: ¿The Last of Us, House of the Dragons o Euphoria?

La serie The Last of Us, sin duda se ganó el primer lugar de ser la ficción más visualizada en las señales de HBO y HBO Max. Protagonizada Pedro Pascal y Bella Ramsey, la adaptación cinematográfica del video juego del mismo nombre, volvió a marcar históricas cifras de sintonía durante la trasmisión de sus episodios, sobre todo de su final de temporada.

Según el reporte de Variety, la producción que nos muestra las historias de Joel y Ellie se convirtió en la ficción más vista en la historia de HBO Max en Latinoamérica. Aunque no existas datos concretos, la serie logró la misma cifra en Europa.

Mientras que, en Estados Unidos, el cierre de temporada alcanzó la cifra de 8,2 millones de espectadores en el streaming de HBO.

Un destacado final de primera temporada

Durante la pasada noche de domingo, se trasmitió el final de la primera temporada de The Last of Us, con un capítulo que no dejó indiferente a nadie. En tan solo 43 minutos, Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie) lograron cautivar a los corazones de fanáticos del video juego, en una adaptación cinematográfica que se ganó la aprobación de qmucha gente al rededor del mundo.

¿Cuándo se estrena la segunda entrega de The Last of Us?

Aún no existe una fecha confirmada para el estreno.