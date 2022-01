Entre los contenidos que destacan en la plataforma están And Just Like That, GOT, Harry Potter y Succession. ¡Conoce aquí los detalles de la suscripción!

Sin duda que las plataformas de streaming han sido una gran compañía en estos dos años de pandemia de covid-19. Tanto así, que cada mes los usuarios esperan con ansias los próximos estrenos, muchos de los que han sido todo un éxito a nivel mundial.

Una de estas plataformas es HBO Max, servicio que llegó el mes de junio del año para consolidar todos los contenidos de HBO, como la exitosa serie 'Game of Thrones' en un solo lugar.

Si todavía no eres usuario pero te interesa conocer qué películas y series tiene, cuánto cuesta y cómo suscribirte, sigue leyendo a continuación.

¿Cómo suscribirse a HBO Max, cuál es el precio?

Para suscribirte o contratar un plan en la plataforma HBO Max, debes ingresar a su sitio web oficial o haciendo click AQUÍ.

Una vez dentro, debes hacer click en 'Suscríbete ahora' y luego en 'Elige un plan'.

A continuación, te mostrará varias ofertas dependiendo si quieres contratar por 1, 3 o 12 meses.

Precios:

1 mes

Móvil: $4.900

Estándar: $6.900

3 meses

Móvil: $13.500

Estándar: $18.900

12 meses

Móvil: $28.900

Estándar: $40.900

¿Qué contenido tiene?

HBO Max tiene un extenso catálogo en el que se pueden disfrutar una gran cantidad de contenidos para todos los gustos. Entre lo más destacado en el ámbito de las series se encuentran 'And Just Like That', 'Succession', 'Euphoria', 'GOT', 'Big Little Lies', 'The Office', 'Mare of Easttown' y 'Friends', entre muchos otros.

Por su parte, entre las películas más relevantes se encuentra la nueva cinta del mundo mágico 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts', 'Cry Macho', 'Maligno', 'El conjuro 3', 'La Liga de la Justicia', 'Space Jam' y proximamente 'Dune' de Timothée Chalamet.