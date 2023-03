¡No para! The Last of Us rompe nuevo récord con su final de temporada

La exitosa serie de HBO “The Last of Us” que adapta al live action el famoso videojuego de Naughty Dog del mismo nombre finalizó su primera temporada el pasado domingo, entre llantos los fanáticos en redes sociales estaban atentos a la serie en su último episodio a pesar de que se estaban transmitiendo los Oscars 2023 en ese mismo instante.

Con su noveno episodio la serie dijo adiós por el momento ya que una segunda temporada ya se encuentra confirmada para llegar a la plataforma, que en Latinoamérica es la serie más vista de HBO Max superando a Euphoria y The House of the Dragon.

Superó su propio récord de audiencia

Con el final de la serie se rompió un nuevo récord de audiencia y es que según reportan medios el final de temporada tuvo a 8.2 millones de espectadores en la noche de estreno, a pesar de que esa misma noche también se transmitieron los Premios Oscar 2023.

La serie rompió su propio récord de audiencia ya que el octavo episodio fue visualizado por 8.1 millones de personas el día de su estreno en Estados Unidos

Por otro lado, el mismo reporte dió a conocer que los primeros seis capítulos de la serie suman un total de 30.4 millones de espectadores, siendo en Europa y Latinoamérica la serie más vista de la historia de HBO Max.

Es importante mencionar que el capítulo estreno de la serie fue visto por 4.7 millones de espectadores y está cifra fue aumentando a medida que la serie continuaba con más capítulos, llegando a romper su propio récord.

Ahora solo resta esperar más detalles sobre la segunda temporada de la serie que es protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes le dan vida a los personajes de Joel y Ellie.