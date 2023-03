El reconocido actor chileno Pedro Pascal estuvo presente en la nueva edición de los Premios Oscar, en donde presentó una de la categoría a Mejor Corto Animado junto a la actriz Elizabeth Olsen, lanzando una broma que hizo reír a los asistentes.

"Estos nominados usaron animación para aprovechar el tiempo de su limitado tiempo de pantalla, entregando una variedad de estilos y técnicas para llevar una historia en 40 minutos o menos", comenzó señalando la intérprete de la Bruja Escarlata.

Mientras que el protagonista de The Last of Us señaló: "Y en tan solo 24 minutos, uno de los nominados incluso logró encajar un año entero de...".

"¿Qué?", preguntó la heroína de Marvel, a lo que el protagonista de The Mandalorian señaló: "Lo sabrás cuando mires esto", dando paso a las producciones nominadas en donde "My Year of Dicks" estaba entre las cortos destacados.

¿Dónde ver los Oscars en VIVO?

La ceremonia se está transmitiendo a través de las señales de TNT y CNN, al igual que en HBO Max, para quienes deseen disfrutar del evento a través del streaming.

Revisa la numeración de los canales según tu servicio de cable operador.

TNT

Movistar: 595/870

Claro: 92/592

VTR: 56/781

Entel: 109

DirecTV: 502/1502

Zapping: 52

TuVes HD: 243/131

Mundo: 66/566

GTD/Telsur: 251/890

CNN Chile