Desde antes era la favorita y la ceremonia de hoy solo hizo confirmar lo que se rumoreaba. Everything Everywhere All at Once, o en su traducción Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, triunfó de sobremanera en los Premios Oscars 2023.

Mientras que durante la noche se llevaba las principales categorías, en la última entrega de la ceremonia se llevó el premio gordo. Con Harrison Ford como presentador, el actor de Star Wars reveló que Todo en Todas Partes... se quedó con el premio a Mejor Película, superando a cintas como The Fabelmans, The Banshees of Irishein, Elvis, Avatar 2 y Sin Novedad en el Frente, entre otras.

Con la emoción de todo su elenco, compuesto también por los ganadores Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis; además de los directores que también se llevaron la estatuilla; todos celebraron en el escenario demostrando que fueron lejos la película favorita de la Academia.

Una historia de ciencia ficción donde el Multiverso, pero también la relación de una madre y su hija puesta en jaque, logró cautiver a la audiencia y a quienes eligieron los Oscars.

¿Qué premios ganó la película?

Además de Mejor Película, Todo en Todas Partes... triunfó en las categorías de Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guion Original y Mejor Montaje.

En total son siete los premios que ganó la cinta dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, que se estrenó el año pasado en Chile y hace unos días presentó funciones especiales de reestreno.

¿Dónde puedo ver Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo?

La cinta hace una semana llegó al catálogo de Prime Video en Latinoamérica, por lo que todos los suscriptores ya pueden verla oficialmente en la plataforma de streaming.

Además, aún quedan funciones en Chile en algunos cines tras reestrenarse por motivo de su participación en los Oscars.