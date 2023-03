Michelle Yeoh hizo historia en los Premios Oscars 2023 al convertirse en la primera mujer asiática en llevarse la distinción más importante del séptimo arte. La actriz nacida en Malasia, se llevó la categoría a Mejor Actriz Principal por Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, la película más nominada y ganadora de la jornada.

"Gracias por todos los niños y niñas que se parecen a mí esta noche", dijo. "Esta es una prueba de que los sueños se hacen realidad. Y señoras, no dejen que nadie les diga que ya pasaron su mejor momento", comenzó señalando en su discurso de aceptación en donde compitió contra Cate Blanchett ("Tár"), Michelle Williams ("The Fabelmans") Ana de Armas ("Blonde") y Andrea Riseborough ("To Leslie").

"No estaría aquí esta noche sin los Daniels, A24, sin mi increíble elenco y equipo, sin nadie que haya estado involucrado con Everything Everywhere All at Once".

"Esto se lo tengo que dedicar a mi mamá, a todas las mamás del mundo, porque ellas son realmente las superheroínas. Y sin ellos, ninguno de nosotros estaría aquí esta noche. Tiene 84 años y le llevaré esto a casa; lo está viendo ahora mismo, en Malasia, con mi familia y amigos", expresó.

Luego agregó: "Los amo chicos, les traigo esto a casa. Y también a mi familia extendida en Hong Kong, donde comencé mi carrera, gracias por dejarme pararme sobre sus hombros, dándome una pierna para poder estar aquí hoy".

"A mis ahijados, a mis hermanas, a todos, a mis hermanos, ¡oh Dios, a mi familia! ¡Gracias, Gracias, ¡Gracias a la Academia! ¡Esto es historia en proceso!", concluyó señalando muy emocionada.

Revisa el discurso de Michelle Yeoh en los Oscars