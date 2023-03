La noche de este domingo se vivió la ceremonia de los Oscars 2023 en el Dolby Theatre se premió a lo mejor del cine en el último año y en la cual indudablemente la película “Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo” se llevó la mayoría de los premios de la noche, marcandola como la mejor producción de la temporada.

Pero la película del dúo de los Daniels no fue la única ganadora de la noche y es que otras producciones también ganaron en sus respectivas categorías.

¿Dónde ver las películas ganadoras de los Oscars 2023?

Sin dudas, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo fue de las favoritas de la noche ganando siete premios en donde se incluyen las categorías de “Mejor Actriz” y “Mejor Película”.

La cinta de los Daniels fue seguida por "All Quiet on the Western Front", la producción alemana, que sorprendió en la noche de este domingo al llevarse cuatro estatuillas para las categorías de “Mejor Película Extranjera”, “Mejor Cinematografía”, “Mejor Banda Sonora” y “Mejor Diseño de Producción”.

Asimismo otras de las películas que ganaron premios en la noche son “Pinocho de Guillermo del Toro”, “Top Gun: Maverick”, “Black Panther: Wakanda Forever”, “The Whale”, “Women Talking” y “Avatar: The Way of Water”.

Sin más, descubre dónde ver las películas ganadoras:

Everything Everywhere All at Once - Disponible en PrimeVideo

- Disponible en PrimeVideo Pinocchio de Guillermo del Toro - Disponible en Netflix

- Disponible en Netflix All Quiet on the Western Front - Disponible en Netflix

- Disponible en Netflix Top Gun: Maverick - Disponible en Star+

- Disponible en Star+ Black Panther: Wakanda Forever - Disponible en Disney+

- Disponible en Disney+ The Whale - Disponible en Cines

- Disponible en Cines Women Talking - Disponible en Cines

- Disponible en Cines Avatar: The Way of Water - Disponible en Cines

En caso de que quieras revisar la lista completa de ganadores de los Oscars 2023 puedes hacerlo haciendo click AQUÍ.