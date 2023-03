Este domingo 12 de marzo se realizará la 95° edición de los Premios Óscar y Todo en Todas Parte al Mismo Tiempo podría ser una de las grandes triunfadoras de la noche, considerando que es la película con más nominaciones de esta edición, 11 para ser precisos.

Everything Everywhere All at Once (su nombre en inglés) es protagonizada por Michelle Yeoh Choo-Kheng, Jonathan Ke Quan, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis y James Hong. La dirección está a cargo de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos en la industria como Daniels.

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo: La favorita de los Oscar 2023

Aunque es un poco difícil entenderlo en un comienzo, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo es un título bastante literal y fiel a la película.

La cinta sigue la historia de Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos que debe lidiar con demasiadas cosas a la vez. Intentar pagar los impuestos de su negocio, lidiar con su esposo que en secreto quiere el divorcio, agradar a su exigente padre y entender a su hija lesbiana son un recordatorio constante de la vida que nunca quiso tener.

Pero ese no es el mayor problema de Evelyn, porque pronto se da cuenta de que existen infinitos mundos paralelos con muchas versiones de ella misma y que, como si fuese poco, fue elegida como la heroína para salvar el multiverso de un despiadado ser.

Este nuevo título de salvadora inesperada da a Evelyn la posibilidad de experimentar todos los universos al mismo tiempo, permitiéndole entender que todas sus otras versiones lograron tener la vida que ella siempre quiso, pero que no consiguió. Esto sin duda hace que la película sea un caos, pero en el buen sentido de la palabra.

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo es un drama, una película familiar, de ciencia ficción, una comedia, una producción absurda, todo al mismo tiempo. No es difícil ver entre los espectadores a una persona llorando y dos asientos más allá a otra riendo a carcajadas.

¿Puede ganar el Óscar a Mejor Película?

Tomando en cuenta la cantidad de nominaciones que tiene, no es absurdo pensar que Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo podría llevarse la estatuilla a Mejor Película. De todas formas, no se puede olvidar que en la misma categoría también están Sin novedad en el frente, Los espíritus de la isla, Avatar: El camino del agua, Elvis, Los Fabelman, TÁR, Top Gun Maverick, El triángulo de la tristeza y Ellas hablan.

La victoria está muy peleada. En la reciente premiación de los Globos de Oro -por ejemplo-, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo no compitió en la categoría de Mejor Película, pero sí en Comedia o Musical junto con El triángulo de la tristeza y Los espíritus de la isla. Fue justamente está última la que se llevó el galardón. Y en la categoría de Mejor Película Los Fabelman salió victoriosa.

Tomando en cuenta esa y otras premiaciones, se puede decir que El triángulo de la tristeza, Los espíritus de la isla y Los Fabelman son la mayor competencia en la categoría de Mejor Película en los Premios Oscar 2023.

Si bien todavía no se asegura el galardón más importante, es más que seguro que se llevará más de una estatuilla en otras categorías y que de todas formas triunfará este domingo. Esto se sustenta en la cantidad de premios que ha obtenido en las últimas semanas previas a los Oscar 2023.

Las otras categorías en las que también está nominada la película son: