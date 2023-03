Una nueva versión de los Oscars 2023 está a punto de suceder y es que este 12 de marzo en la ciudad de Los Ángeles se llevará a cabo la 95° edición de los premios Oscar, instancia en dónde se premia a lo mejor del cine del último año.

Una de las películas que es de las favoritas para llevarse todos los premios de este año es “Everything Everywhere All At Once”, la que ya se ha llevado la mayoría de los premios de la temporada y arrasó en los SAG Awards de este año, siendo catalogada como una de las mejores cintas del año.

Estas son sus nominaciones

“Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo” cuenta con 11 nominaciones en un total de 10 categorías, siendo la que compite a Mejor Película este año con otras cintas como “Top Gun: Maverick”, “Los Espíritus de la Isla”, “Elvis” y “El Triángulo de la Tristeza”.

Puedes revisa la lista completa de nominaciones a los Oscars 2023 que tiene la cinta a continuación:

Mejor Película

Mejor Director - Dan Kwan y Daniel Scheinert

- Dan Kwan y Daniel Scheinert Mejor Actriz - Michelle Yeoh

- Michelle Yeoh Mejor Actor de Reparto - Ke Huy Quan

- Ke Huy Quan Mejor Actriz de Reparto - Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis

- Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis Mejor Guión Original - Dan Kwan y Daniel Scheinert

- Dan Kwan y Daniel Scheinert Mejor Montaje

Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Canción Original - David Byme, Ryan Lott y Miski

- David Byme, Ryan Lott y Miski Mejor Banda Sonora - Son Lux

¿Dónde se puede ver la película en el streaming?

Para suerte de aquellos que quieren ver las películas nominadas a Mejor Película de este año, la película protagonizada por Michelle Yeoh, llegó hace poco al streaming y se encuentra disponible en Amazon PrimeVideo.