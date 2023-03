Los Oscars están a pocas horas de comenzar su edición número 95, la cual cuenta con grandes estrellas del séptimo arte compitiendo por llevarse las distintas categorías. Entre ellos se encuentra una de las leyendas de Hollywood, Cate Blanchett, que gracias a su increíble interpretación en TÁR, está nominada a Mejor Actriz.

La cinta muestra el auge y caída de Lydia Tár, una de las más exitosas compositoras del último siglo, que ha logrado convertirse en uno de los artistas con estatus de EGOT, lo que significa que ha triunfado en los premios más importantes de la industria; Emmys, Grammy, Oscars y Tonys.

Su vida cambia cuando se descubre que tuvo una relación con una integrante de su staff y que después, tras el término de la relación, la puso en una lista negra de la música. Debido a esto comienza a comentarse su comportamiento con sus colegas y su carrera cae en un espiral sin retorno.

La actriz se luce en su papel como la cancelada compositora, tal como lo ha hecho en cada papel que ha interpretado, logrando así su octava nominación a los Premios Oscars. En la categoría compite contra Ana de Armas (Blonde), Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo), Andrea Riseborough (To Leslie) y Michelle Williams (Los Fabelman)

¿Cuántas veces ha ganado Cate Blanchett un Oscar?

La actriz australiana ha sido nominada como Mejor actriz por las películas Elizabeth (1999), Elizabeth: The Golden Age (2008), Blue Jasmine (2014), Carol (2016) y Tár (2023), mientras que como Actriz de Soporte ha sido nominada por su rol en The Aviator (2005), Notes on a Scandal (2007) y I'm Not There (2008).

De 8 nominaciones, ha ganado en dos ocasiones - hasta el momento-, por su papel en The Aviator, en donde interpretó a Katharine Hepburn, la legendaria actriz que dominó Hollywood por décadas.

Y el 2013, por su papel en Blue Jasmine, en donde interpretó a la protagonista, Jasmine, una mujer que tras el colapso de su matrimonio inicia una nueva vida en otra ciudad, lo que la hace reflexionar sobre sus decisiones.