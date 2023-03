La relación entre las películas de superhéroes y los Oscar no ha sido muy positiva en la historia, menos con Marvel Studios donde a pesar de la gran cantidad de películas, solo tiene tres premios de la Academia.

Pero una nueva opción se abre con Black Panther: Wakanda Forever, que está nominada a mejor actriz de reparto, mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería, mejor canción y mejores efectos especiales para la ceremonia de este domingo 12 de marzo.

Black Panther y la mala suerte de estrenarse en la Fase 4 del UCM

La segunda parte de Pantera Negra llegó a los cines con un peso importante. Primero, estar en una fase en que los proyectos de Marvel Studios no han resultado del todo y ha generado las críticas más importante de la marca de películas.

Y segundo, la ausencia de su protagonista Chadwick Boseman tras su trágica muerte previo a que iniciara la producción. Con todo esto, Black Panther: Wakanda Forever logró sobrevivir, pero para nada quedó entre las mejores películas de los estudios dirigidos por Kevin Feige.

Una historia centrada en el vacío que dejó el Rey T'Challa tras morir, con una emotividad que es el gran hilo conductor de la película y cÓmo su hermana Shuri (Letitia Wright) debe asumir el liderazgo tanto de Wakanda como de la misma historia.

Pero la falta de un protagonista de peso, porque se nota que Wright realmente no estaba en los planes de ser la Black Panther en el corto plazo, hace que todas las miradas se centran en el villano, Namor (Tenoch Huerta) y la Reina Ramonda (Angela Basset).

Wakanda Forever queda muy detrás de la primera película en caso de solo compararla con ella, incluso la primera parte de Black Panther fue nominada a mejor cinta en los Oscar cuando salió. Pero también se salva de los últimos proyectos de Marvel que no han sido certeros.

Los efectos especiales quizás son lo que más destaca, junto con la actuación de Basset que por algo la tienen peleando de manera seria y por segunda vez a Marvel Studios de ganar un Oscar importante.

¿Podrá ganar Black Panther: Wakanda Forever un Oscar?

El boom de cintas como Avatar 2 o Top Gun: Maverick le quitó harto espacio a Wakanda Forever en categorías de producción, aunque de igual manera tiene nominaciones para mejores efectos, canción o vestuario.

Pero entre los premios importantes, Black Panther 2 sí tiene una nominación y es a mejor actriz de reparto, a través de Angela Basset.

Y es que con una larga trayectoria en el cine y la TV, Basset simplemente se roba la película con el personaje de la Reina Ramonda. Por lo mismo no es sorpresa que sea la primera actriz de Marvel Studios en estar en este tipo de nominaciones.

Su interpretación en un contexto en que Wakanda se caía, sobre todo una escena que se volvió viral en el que en su trono se manda un discurso que deja los pelos de punta; la tienen como una de las favoritas en los Oscars.

Claro que no será fácil, esto porque compite con Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes...), Hong Chau (The Whale), Kerry Condon (The Banshees of Inisherin) y Stephanie Hsu (Todo en todas partes...).

De hecho la previa de las otras premiaciones ha estado peleadísima. Mientras Basset ganó el Globo de Oro, lo que suponía que era la gran favorita en los Oscars, luego Curtis ganó en los SAG y anteriormente Condon en los BAFTA.

Por ahora pocos se atreven a jugársela, pero sin duda es la vez que más cerca ha estado Marvel Studios de ganarse un Oscar y solo comparable cuando Black Panther estuvo nominada a mejor película, pero la derrotó Green Book.

De ganar Basset, sería lejos el premio más importante para Marvel y las películas de superhéroes, que solo tendría una situación parecida cuando Heath Ledger ganó un Oscar póstumo por interpretar al Joker en Batman: The Dark Knight.