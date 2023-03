Las y los cinéfilos del mundo están esperando esta nueva versión de los Premios Oscar, para disfrutar la edición 95° del certamen cinematográfico más popular de todos los tiempos. Por ese mismo lado, con una interesante lista de seleccionados por la Academia, muchos y muchas se preguntan, cuál es el film que contiene más nominaciones. Pues, te contamos la respuesta en el siguiente título.

¿Cuál es la película con más nominaciones en los Premios Oscar 2023?

El largometraje que cuenta con más nominaciones en los Premios Oscar 2023 es, “Everything Everywhere All at Once”. La comedia, dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, la cual se encuentra seleccionada en 10 categorías que son las siguientes.

Mejor película

Mejor actriz con Michelle Yeoh

Mejor actor de reparto con Ke Huy Quan

Mejor actriz de reparto con Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu

Mejor diseño de vestuario

Mejor dirección de Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Mejor edición

Mejor canción con “This Is a Life”

Mejor banda sonora

Mejor guion original

Cabe señalar que la cinta arrasó en los Premios SAG Awards 2023, llevándose cuatro de los cinco premios a los que llegaba como finalista, creando así, un panorama prometedor para la cinta en el certamen cinematográfico de los Oscar.

¿Cuál es la sinopsis oficial de “Everything Everywhere All at Once”?

La sinopsis oficial señala lo siguiente.

“Una heroína inesperada debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo”.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2023?

El evento se realizará el día 12 de marzo de 2023.