Everything Everywhere All at Once, conocida en español como Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, es la película que más nominaciones consiguió este año en losPremios Oscar. La cinta competirá en 10 categorías, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Guion y Mejor Montaje.

Esto sin duda la posiciona como una de las mejores producciones del último tiempo. Hasta hace poco la película se podía ver solo en cines o comprándola online. La buena noticia es que ya llegó al streaming.

¿En qué streaming está Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo?

Desde el 24 de febrero Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo está disponible en Amazon Prime Video. Cabe recordar que es necesario contar con una suscripción para ingresar a la plataforma de streaming.

Además, el 2 de marzo la película se reestrenará en los cines. Así que los fanáticos podrán volver a disfrutarla en la pantalla grande.

Everything Everywhere All at Once cuneta la historia de Evelyn, una heroína inesperada que debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo.

La cinta es dirigida por Daniel Scheinert y Daniel Kwan, y protagonizada por Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, James Hong y Jamie Lee Curtis.

Mira el tráiler: