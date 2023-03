Los Premios Oscar, la ceremonia más importante del cine, realizó su versión 95, en donde las estrellas de Hollywood estuvieron presentes en la noche del cine. Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Todo y Todos en Todas Partes al Mismo Tiempo, fueron los grandes ganadores de la jornada.

La ceremonia se realizó la noche del pasado domingo 12 de marzo, por lo que muchos se preguntan dónde podrán volver a ver el evento más importante del séptimo arte.

¿Dónde ver la ceremonia de los Oscars 2023?

HBO Max transmitió en su plataforma la nueva edición de los Premios de la Academia, además del Pre-Show. por lo que anunciaron que la ceremonia completa se encontrará disponible en el streaming hasta el miércoles 15 de marzo.

¿Qué pasó en los Oscars 2023?

La gran ganadora de la noche fue Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, en donde sus actores se llevaron las principales categorías, además del premio a Mejor Película.

Mientras que Michelle Yeoh se llevó la categoría a Mejor Actriz Principal. "Gracias, por todos los niños y niñas que se parecen a mí esta noche", dijo. "Esta es una prueba de que los sueños se hacen realidad. Y señoras, no dejen que nadie les diga que ya pasaron su mejor momento", comenzó señalando en su discurso de aceptación en donde compitió contra Cate Blanchett ("Tár"), Michelle Williams ("The Fabelmans") Ana de Armas ("Blonde") y Andrea Riseborough ("To Leslie").