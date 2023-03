Mucha efervescencia ha causado la popularidad de Pedro Pascal, el actor chileno que fue exiliado a temprana edad y creció en Estados Unidos. El intérprete se ha destacado en diversas producciones, sobre todo en la última serie del momento, The Last of Us, la cual alcanzó altas cifras en materia de audiencia y convirtiéndose en la más vista de la plataforma HBO Max. Así mismo, se ha comentado mucho del artista en programas de televisión nacionales. Durante el estelar de conversación "Tal Cual", el conocido rostro Jordi Castell, emitió una opinión sobre el exilio cuando se referían de Pedro, haciendo una comparación con su persona. Conoce qué dijo a continuación.

¿Qué dijo Jordi Castell sobre el exilio? El animador comparó su persona con Pedro Pascal

En un diálogo con José Miguel Viñuela, Jordi Castell y Raquel Argandoña, los rostros de televisión estaban comentando sobre la familia de Pedro Pascal, en donde, el fotógrafo y comentarista de espectáculo, señaló que el intérprete visitaba Chile para ver a su familia por parte mamá y papá. Hasta ahí todo bien, pero luego, dijo lo siguiente.

“Yo siempre le digo a los exiliados, la suerte que tuvieron de que los hayan exiliado (…) A mí me habría encantado que a mi familia la hubieran exiliado, para haberme criado afuera”.

Al decir estas palabras, la comunidad de redes sociales, comentó duramente los dichos del conductor, señalando lo inútil que fue su opinión, debido a que la experiencia de ser exiliado es algo sumamente duro y vulnera los Derechos Humanos.