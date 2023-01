The Last of Us está a días de estrenarse en HBO Max conoce a continuación cuál es el personaje que interpreta el actor Pedro Pascal.

The Last of Us se acerca a su estreno: Este es el personaje de Pedro Pascal

La esperada serie de HBO Max basada en el videojuego, The Last of Us, está pronta a llegar a las pantallas. La serie está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, quiénes serán los encargados de personificar a Joel y Ellie, los protagonistas de la historia.

Este es el personaje de Pedro Pascal

La serie de The Last of Us trata sobre un mundo en el que una catástrofe ha llevado a la humanidad al borde de la extinción, con un virus que ha causado que las personas se conviertan en seres salvajes sin conciencia.

El personaje principal es Joel, el que es interpretado por Pedro Pascal, es un contrabandista que realiza trabajos fuera del límite seguro de las ciudades y el que será contactado por un grupo para sacar a Ellie, una chica de 14 años, de una zona en cuarentena.

La tarea que no debería ser un gran problema se convierte en toda una odisea cuando tienen que recorrer todo Estados Unidos pasando a depender el uno del otro para poder sobrevivir.

¿Cuándo se estrena The Last of Us?

The Last of Us se estrenará en HBO y HBO Max el 15 de enero y contará con 9 episodios los que serán estrenados de manera semanal.

En Chile el primer capítulo se podrá ver desde las 23:00 horas del domingo y tendrá una duración de 1 hora y 25 minutos, se espera que los demás episodios de la serie tengan una duración promedio de 50 minutos a 1 hora y un poco más.

El reparto está conformado por los siguientes actores: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Con O’Neill, Jeffrey Pierce, Nick Offerman, Lamar Johnson, Graham Greene y Elaine Miles.