The Last of Us está muy cerca de llegar a HBO: Qué día se estrena y cuántos capítulos tiene

The Last Of Us, la esperada serie de HBO basada en el popular videojuego del mismo nombre, está cada vez más cerca de llegar a la pantalla la cual será protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal.

¿Cuándo se estrena The Last of Us?

La producción de 9 episodios llegará a la pantalla el próximo 15 de enero. Revisa el tráiler a continuación.

¿Cuál es la trama de la serie?

La adaptación live action del videojuego se desarrolla dos décadas después de la implosión de la sociedad actual. La serie se centra en Joel (Pascal), un sobreviviente que es contratado para sacar de contrabando a una niña de 14 años llamada Ellie (Bella Ramsey) de una "opresivo" zona de cuarentena,

La sinopsis oficial señala que "lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar un Estados Unidos devastado por una enfermedad letal llamada hongo Cordyceps y depender el uno del otro para sobrevivir”.

¿Cuál es el elenco de la serie?

Entre los actores que componen la producción se encuentra Gabriel Luna, quien interpreta al hermano menor y exsoldado de Joel, Tommy; Merle Dandridge es Marlene, la líder de la resistencia; y Anna Torv como Tess, una contrabandista y compañera sobreviviente endurecida.

La serie contará con la estrella invitada Nico Parker como Sarah, la hija de 14 años de Joel; Murray Bartlett y Nick Offerman, la estrella de Parks and Recreation, como Frank y Bill, dos sobrevivientes pospandémicos que viven solos en su propio pueblo aislado; Storm Reid como Riley, una huérfana en Boston; y Jeffrey Pierce como Perry, un rebelde en una zona de cuarentena.