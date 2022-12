Tan largo como una película: Revelan la duración del primer capítulo de The Last of Us

Cada vez falta menos para que la serie de The Last of Us se estrene en HBO Max y es que la adaptación del exitoso videojuego llegará a la plataforma el próximo 15 de enero, con capítulos que se emitiran semanalmente.

Se revela a duración del primer capítulo

A parte de conocer que la primera temporada contará con un total 10 episodios, los que se estrenarán cada semana, se desconoce aún la duración media de cada uno, aunque esta semana un usuario de twitter dió a conocer cuál sería la duración del primer episodio.

El usuario de twitter y youtuber DomTheBomb anunció que el primer capítulo de The Last of Us tendrá una duración total de 85 minutos, esto según lo que el mismo usuario habría descubierto en el horario de HBO Latino para la serie en dónde sale la hora de estreno y en un apartado la duración del episodio que sería de 1 hora y 25 minutos.

Más detalles que desconocemos

El mismo usuario reveló detalles de la serie que desconociamos y es que Dom reveló que la serie incluirá una nueva variante de criatura infectada por el cordyceps y que fue el mismo equipo de HBO el que consultó la opinión de Naughty Dog para así tenerla en cuenta antes de crear un nuevo individuo infectado el que es distinto a los que aparecen en el videojuego.

De igual forma, Dom también compartió algunos detalles sobre la historia de Bill y Frank para la serie, en dónde Neil Druckmann, guionista y director creativo, reveló que se le dedicará casi un episodio entero a desarrollar la trama entre ambos personajes, además Neil mencionó que si bien el episodio es fabuloso esto podría molestar a algunos fans.

The Last of Us se emitirá desde el 15 de enero en la plataforma de HBO Max así como en el canal de HBO y contará con el siguiente reparto:

Pedro Pascal: Joel

Bella Ramsey: Ellie

Gabriel Luna: Tommy

Merle Dandridge: Marlene

Anna Torv: Tess

Nico Parker: Sarah

Murray Bartlett: Frank

Con O’Neill: Bill

Jeffrey Pierce: Perry

Nick Offerman y Lamar Johnson: Henry

Graham Greene (II): Marlon

Elaine Miles: Florence

De igual forma puedes mirar el tráiler oficial de la serie a continuación: