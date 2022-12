Con Pedro Pascal y Bella Ramsey como protagonistas The Last of Us prontamente llegará a las pantallas de HBO Max, conoce a continuación cuándo se estrena la serie.

¡Joel y Ellie están cerca! ¿Cuándo se estrena The Last of Us en HBO?

La serie basada en el videojuego del mismo nombre, The Last of Us, está pronta a llegar a las pantallas de HBO, luego de que esta se empezará a trabajar después de que la segunda parte del videojuego fuera estrenada en 2020.

¿Cuándo se estrena The Last of Us en HBO?

A partir del próximo 15 de enero podrás disfrutar en la plataforma de HBO Max la serie de The Last of Us con Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie.

A principios de mes se estrenó el esperado tráiler que nos presentó un poco más de lo que será la serie, la que planea convertirse en una de las más exitosas de la plataforma.

Con Craig Mazin, creador de Chernobyl, y Neil Druckmann, creador del videojuego, como guionistas y productor y director creativo de la serie basada en el videojuego de Naughty Dogs.

Además se contará con Gustavo Santaolalla como compositor de la serie, el mismo que compuso la música para los videojuegos.

¿Cuántos capítulos tendrá la serie?

Lejos de la duración habitual de las series de HBO, The Last of Us contará con 10 episodios en su primera temporada los que se emitirán desde el 15 de enero, tanto en la plataforma de HBO Max como en el canal.

¿Cuál es el reparto de la serie?

El reparto oficial y confirmado de The Last of Us es el siguiente: