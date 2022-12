¡El estreno está cerca! The Last of Us estrena su esperado primer tráiler

Un nuevo lanzamiento ha hecho la producción de la serie The Last of Us, se trata nada más ni menos que su primer tráiler, en donde se muestra un mundo inspirado en el famoso video juego que la rompió en el año 2013 y en los años posteriores, formando un nicho que, de seguro, está esperando el ansiado entreno del proyecto cinematográfico.

¿Cuál es el tráiler oficial de The Last of Us?

A continuación, el primer avance oficial de la serie The Last of Us.