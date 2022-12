The Last of Us ¿Cuándo se estrena la serie en HBO Max?

The Last of Us, es una serie inspirada en el famoso video juego del mismo nombre, el cual fue lanzado al mercado en junio de 2013 para PlayStation 3, seguido de su brillante precuela The Last of Us: Left Behind, en la que descubrimos que Ellie, la protagonista del relato, generó una conexión con otra superviviente. Ahora, veremos la representación en formato cinematográfico por HBO Max, y cada vez queda menos tiempo para su debút por la pantalla streaming.

¿Cuándo se estrena The Last of Us en HBO Max?

Anoten la fecha queridos gamers porque The Last of Us se estrena oficialmente el 15 de enero de 2023 por HBO Max.

Lanzamiento de posters de personajes The Last of Us

A tan solo semanas del debút de The Last of us, HBO Max dió a conocer una nueva tanda de pósters para promocionar su esperada serie. Cabe señalar que estos no son los primeros afiches ya que, se habían divulgado anteriormente un par de pósters enfocados exclusivamente en sus protagonistas, Joel y Ellie. Por ese mismo lado, el sitio streaming presentó estas nuevas imágenes promocionales donde podemos conocer al resto de las figuras del programa.

Entre ellos se encuentra: Nick Offerman (Parks and Recreations, Devs) interpretando a Bill, Storm Reid (Euphoria) será Riley, personaje al que conocimos en el DLC The Last of Us: Left Behind, Anna Torv será la encargada de dar vida a Less, Gabriel Luna (Agents of Shield) es Tommy y Nico Parker (Dumbo) interpreta a Sarah, hija de Joel.

Por otro lado, detrás del proyecto cinematográfico encontramos a Craig Mazin, quién fue el guionista y productor de la premiada Chernobyl, y Neil Druckmann, guionista, productor y copresidente de Naughty Dog. Además, hace unos meses se dió a conocer que Troy Baker y Ashley Johnson, los actores de Joel y Ellie en la saga de videojuegos, se presentarán en la serie de televisión con unos papeles que no han sido revelados.

¿Cuál es la sinopsis oficial de The Last of Us en HBO Max?

La sinopsis que dió a conocer el sitio streaming es:

"La historia se ambienta veinte años después de que la civilización moderna fuese destruida. Joe, un curtido superviviente, es contratado para llevar a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desolador, mientras ambos viajan a través de los Estados Unidos dependiendo uno del otro para sobrevivir".