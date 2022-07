The Last of Us | ¿Cuándo se estrena la serie con Pedro Pascal en HBO?

Casey Bloys, jefe de HBO, se refirió recientemente al lanzamiento de la esperada adaptación del videojuego The Last of Us en el servicio de streaming, el que para sorpresa de los fans podría estar más cerca de lo que se tenía contemplado.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Bloys habló sobre el éxito de la compañía en los Premios Emmy, donde obtuvieorn 155 nominaciones en 24 programas. Además, aprovechó la instancia para soltar algunos detalles de los próximos proyectos, incluido el que está inspirado en el juego de Playstation.

La producción sigue a Joel y Ellie, interpretados por la estrella de The Mandalorian, Pedro Pascal y Bella Ramsey, en una misión donde deben atravesar Estados Unidos luego de la aparición de un hongo que convierte a las personas en clickers, para llegar a la sede de un grupo paramilitar.

Además de Pascal y Ramsey, el elenco está conformado por Nick Offerman, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Storm Reid y Anna Torv. Además, verá a Troy Baker y Ashley Johnson aparecer en la serie en papeles completamente nuevos.

¿Qué día se estrena The Last of Us en HBO?

Tras ser preguntando por el estreno de The Last of Us, Bloys manifestó que "está más cerca de principios de 2023". Si bien, ya se conocía que la serie debutaría el próximo año, pero saber que será a inicios de año, ilusiona a muchos fanáticos.