¡Pedro Pascal está escondido de un clicker! HBO revela primera fotografía de The Last of Us

HBO reveló este jueves la primera imagen de The Last of Us, la nueva serie que será una adaptación del popular videojuego de Naughty Dog. En esta se puede ver a Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie mientras se esconden de un clicker, uno de los monstruos post-apocalípticos que buscan apoderarse del mundo.

En el juego Last of Us, los clickers son humanos que se han infectado por el hongo parásito Cordyceps. Después de la infección, se convierten en seres transtornados a los que le salen ramas de hongos por la cabeza, que atacan a otros humanos.

El resto del elenco incluye a Gabriel Luna como el hermano de Joel, Tommy; Merle Dandridge como Marlene, la líder del grupo rebelde Luciérnagas; Nico Parker como la hija de Joel, Sarah, Murray Bartlett como Frank; Nick Offerman como Bill; Jeffrey Pierce como Perry; y Anna Torv como Tess.

¡Mira la primera imagen de Pedro Pascal en The Last of Us!

The Last of Us todavía no tiene fecha de estreno definida, pero se cree que será en algún momento del 2023.