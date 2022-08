HBO liberó este domingo un teaser donde daba a conocer las primeras imágenes de varias de sus futuras producciones, en la que se incluía The Last of Us.

The Last of Us | HBO presenta las primeras imágenes de su nueva serie original: ¿Cuándo se estrena?

HBO sorprendió a sus usuarios este domingo 21 de agosto al revelar un tráiler que incluía imágenes de varias de sus futuras producciones para los próximos meses de este año y también para el 2023.

El compacto incluía fotografías de series muy esperadas como la cuarta temporada de Succession, la segunda entrega de The White Lotus y el estreno de la nueva serie original The Last of Us.

Esta última producción, que se basa en el popular videojuego de Naughty Dog, tendrá a Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie, en una misión donde deberán atravesar Estados Unidos, luego de la aparición de un hongo que convierte a las personas en clickers, para llegar a la sede de un grupo paramilitar y estar a salvo.

Nick Offerman, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Storm Reid y Anna Torv completan el resto del elenco. Además, Troy Baker y Ashley Johnson participarán en la serie en papeles completamente nuevos.

Mira las primeras imágenes de The Last of Us

¿En qué fecha se estrena The Last of Us?

The Last of Us todavía no tiene fecha de estreno, sin embargo, el video adelanta que llegará el próximo año.

Hace algún tiempo, Casey Bloys, jefe de HBO se refirió al debut de la serie asegurando que "está más cerca de principio de 2023", por lo que es de esperar que llegue entre enero y marzo del otro año.