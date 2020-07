Creadores de The Last of Us Part II afirman que su historia pudo tener el final que algunos deseaban

No cabe duda de que el final de la extensa historia de The Last of Us Part II marcó un polarizado debate entre la comunidad de jugadores, sobre todo por la decisión que tomó Ellie al llegar al desenlace de su largo camino de venganza.

(ALERTA DE SPOILER: SI NO TERMINASTE TLOU2 TE RECOMENDAMOS NO SEGUIR LEYENDO)

La protagonista del proyecto de Naughty Dog finalmente decidió por perdonarle la vida a Abby, supuesta antagonista del videojuego a quien controlas en la segunda mitad del relato y responsable de la muerte de Joel en las primeras horas de juego.

Neil Druckmann y Halley Gross, director y coescritora del proyecto, señalaron en una reciente entrevista con Game Informer que el desenlace de la historia pudo ser distinta, con Ellie cobrando su venganza final al quitarle la vida a Abby.

“Hicimos muchas interacciones sobre cómo se veía ese último acto, pero el golpe final fue que Ellie mataría a Abby. Casi a mitad de la producción cambiamos eso e hicimos que Ellie, la Ellie con humanidad, la Ellie impactada por Joel, todavía existe dentro de este personaje que ha superado por su búsqueda de venganza”, señaló Gross.

El enfrentamiento entre ambas fue el gran final del la historia de TLOU 2.

En esa línea Druckmann sostuvo que “dejar vivir a Abby se sintió mal temáticamente en un principio, pero al final se sentía más honesto por el personaje. El tema y lo que estábamos tratado de decir cambió un poco, pero nuestra máxima prioridad siempre es que seamos honesto con el personaje. Hay ciertas cosas que estamos tratando de acertar, pero sólo pueden funcionar si somos conscientes con el personaje que estamos escribiendo”.

A tanto ha llegado el revuelo del final de TLOU 2 que la misma Laura Bailey, actriz que da vida con su voz a Abby, ha denunciado una serie de acosos y hasta amenazas de muerte en sus redes sociales de algunos usuarios.

El proyecto de Naughty Dog recibió de nota en Metacritic un tremendo 94, basándose en 107 críticas positivas y apenas ocho mixtas. La nota puesta por los jugadores es diametralmente opuesta, ya que apenas es de un 55 con 58,989 reseñas negativas hasta ahora.

